Эрдоган: Выборы в Турции пройдут в июне 2023 года

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре, в ответ на призыв оппозиции к досрочным выборам.

"О каких досрочных выборах речь? Выборы будут в июне 2023 года", - заявил Эрдоган.

Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции - Народно-республиканской и "Хорошей партии" (İYİ) - Кемаль Кылычдароглу и Мераль Акшенер обвинили Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы на фоне рекордного падения курса лиры.