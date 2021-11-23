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Эрдоган: Выборы в Турции пройдут в июне 2023 года

Эрдоган: Выборы в Турции пройдут в июне 2023 года Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.
В регионе
23 ноября 2021 г. 14:51
Эрдоган: Выборы в Турции пройдут в июне 2023 года
Реджеп Тайип Эрдоган

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре, в ответ на призыв оппозиции к досрочным выборам.

"О каких досрочных выборах речь? Выборы будут в июне 2023 года", - заявил Эрдоган.

Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции - Народно-республиканской и "Хорошей партии" (İYİ) - Кемаль Кылычдароглу и Мераль Акшенер обвинили Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы на фоне рекордного падения курса лиры.

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Версия на английском языке Erdogan: "Early presidential elections won’t be held in Turkey"
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyədə növbədənkənar prezident seçkiləri keçirilməyəcək”

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