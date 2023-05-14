Эрдоган: Выборы прошли в подобающей нашей демократии форме

Выборы прошли в подобающей нашей демократии форме.

Выборы прошли в подобающей нашей демократии форме.

Как передает Report , об этом написал в Twitter турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя завершение процесса голосования в рамках президентских и парламентских выборов в стране.

Отметим, что голосование завершилось в 18:00 по бакинскому времени.

На территории страны действовало более 191 тысячи избирательных участков. В целом в рамках процесса был зарегистрирован 64 млн 113 тыс. 941 избиратель, из них сегодня в стране планировалось голосование 60 млн 697 тыс. 843 человек. Проживающие за границей 3 млн 416 тыс. 98 избирателей отдали свои голоса несколько дней назад.

На пост главы государства претендуют три политика – действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata İttifakı ("Коалиция Ататюрка"). Четвертый кандидат – председатель Партии отечества Мухаррем Индже за три дня до выборов заявил о выходе из президентской гонки.

Одновременно с президентскими выборами в 87 избирательных округах прошли выборы в 600-местное Великое национальное собрание. В борьбе за парламентские кресла участвуют 36 партий.