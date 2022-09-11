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Эрдоган встретится с Путиным в Узбекистане

Эрдоган встретится с Путиным в Узбекистане Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках участия в саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Самарканде 15-16 сентября, встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.
В регионе
11 сентября 2022 г. 13:54
Эрдоган встретится с Путиным в Узбекистане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках участия в саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Самарканде 15-16 сентября, встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом передает Report со ссылкой на турецкую прессу.

Отмечается, что Эрдоган планирует встречи и с лидерами других стран-членов организации.

Затем для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава Турецкого государства отправится с визитом в США. 20 сентября Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на сессии затронет такие темы, как война в Украине, экспорт пшеницы из этой страны, борьба с терроризмом, напряженность в отношениях с Грецией.

Кроме того, в рамках участия в Генассамблеи ООН лидер Турции встретится с главами государств и правительств ряда стран.

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Версия на английском языке Erdogan to meet Putin in Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Özbəkistanda Putinlə görüşəcək

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