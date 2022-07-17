О нас

Эрдоган встретится с Путиным в Иране

Эрдоган встретится с Путиным в Иране Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет двустороннюю встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в рамках запланированного визита в Иран 18-19 июля.
В регионе
17 июля 2022 г. 19:14
Эрдоган встретится с Путиным в Иране

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет двустороннюю встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в рамках запланированного визита в Иран 18-19 июля.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Администрация президента Турции.

Подчеркивается, что в рамках визита 19 июля в Тегеране состоится VII заседание Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Иран, в ходе которого будут рассмотрены двусторонние отношения по всем аспектам, а также ​​обсуждены шаги для улучшения сотрудничества.

На встречах также состоится обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам.

Помимо этого, предусматривается проведение в Тегеране VII Трехстороннего саммита в астанинском формате с участием Президента России Владимира Путина.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan İranda Putinlə görüşəcək

Самое читаемое

В Того при взрыве погибли семеро детей
В Того при взрыве погибли семеро детей
10 июля 2022 г. 20:56
Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
12 июля 2022 г. 14:14
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
13 июля 2022 г. 11:13
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
13 июля 2022 г. 20:01
В Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
ФотоВ Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
14 июля 2022 г. 09:52
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
15 июля 2022 г. 03:41
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
15 июля 2022 г. 11:44
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
16 июля 2022 г. 10:15
Шведская Electrolux прекращает деятельность в России
Шведская Electrolux прекращает деятельность в России
11 июля 2022 г. 11:13
В Азербайджане изменилась стоимость бензина премиум-класса Aİ-95
В Азербайджане изменилась стоимость бензина премиум-класса Aİ-95
13 июля 2022 г. 00:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi