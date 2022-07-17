Эрдоган встретится с Путиным в Иране

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет двустороннюю встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в рамках запланированного визита в Иран 18-19 июля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет двустороннюю встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в рамках запланированного визита в Иран 18-19 июля.

Как сообщает Report , информацию об этом распространила Администрация президента Турции.

Подчеркивается, что в рамках визита 19 июля в Тегеране состоится VII заседание Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Иран, в ходе которого будут рассмотрены двусторонние отношения по всем аспектам, а также ​​обсуждены шаги для улучшения сотрудничества.

На встречах также состоится обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам.

Помимо этого, предусматривается проведение в Тегеране VII Трехстороннего саммита в астанинском формате с участием Президента России Владимира Путина.