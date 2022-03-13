Эрдоган встретился с премьер-министром Греции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в воскресенье в Стамбуле премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в воскресенье в Стамбуле премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Как передает Report со ссылкой на агентство «Анадолу», на встрече в резиденции «Вахдеттин», лидеры обсудили состояние и перспективы развития двусторонних связей, текущие геополитические процессы, в том числе российско-украинскую войну и другие вопросы.

Участники встречи сошлись во мнении, что и Турция и Греция несут особую ответственность в меняющейся архитектуре безопасности Европы.

Лидеры двух стран подчеркнули значимость формирования позитивной повестки, что отвечает интересам двух стран и региона в целом.

Эрдоган и Мицотакис договорились держать открытыми каналы диалога и предпринимать шаги по улучшению отношений между Турцией и Грецией.

На встрече также рассмотрены шаги, направленные на достижение цели по доведению товарооборота между двумя странами до 10 млрд долларов США в год.

Президент Эрдоган выразил готовность своей страны к продвижению по таким вопросам, как: разногласия по Эгейскому морю, положение меньшинств, борьба с терроризмом и нелегальной миграцией.

Глава турецкого государства подчеркнул, что все проблемы можно решать путем искреннего и честного диалога.

Турция и Греция, как две соседние страны, должны активно контактировать не только в периоды кризисов, но в целом, подчеркнул турецкий лидер.