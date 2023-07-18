Эрдоган встретился с эмиром Катара

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Как передает Report , об этом сообщило Катарское информационное агентство.

Катар - вторая остановка в трехдневном турне Эрдогана по странам Персидского залива, которое нацелено на привлечение инвестиций в экономику республики. Ранее президент Турции посетил Саудовскую Аравию, после визита в Катар он отправится в Объединенные Арабские Эмираты. По итогам поездки Эрдоган рассчитывает подписать инвестиционные соглашения с правительствами и крупными компаниями стран региона на сумму более $50 млрд.

Катар является одним из крупнейших инвесторов в экономику Турции. В 2022 году торговый оборот между двумя странами увеличился на 18%, достигнув примерно $2,2 млрд.