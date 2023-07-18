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Эрдоган встретился с эмиром Катара

Эрдоган встретился с эмиром Катара Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
В регионе
18 июля 2023 г. 22:28
Эрдоган встретился с эмиром Катара

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Как передает Report, об этом сообщило Катарское информационное агентство.

Катар - вторая остановка в трехдневном турне Эрдогана по странам Персидского залива, которое нацелено на привлечение инвестиций в экономику республики. Ранее президент Турции посетил Саудовскую Аравию, после визита в Катар он отправится в Объединенные Арабские Эмираты. По итогам поездки Эрдоган рассчитывает подписать инвестиционные соглашения с правительствами и крупными компаниями стран региона на сумму более $50 млрд.

Катар является одним из крупнейших инвесторов в экономику Турции. В 2022 году торговый оборот между двумя странами увеличился на 18%, достигнув примерно $2,2 млрд.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Qətər əmiri ilə görüşüb

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