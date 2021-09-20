Эрдоган встретился с членами турецкой, азербайджанской и других мусульманских общин в Нью-Йорке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с членами турецкой и мусульманской общин, проживающих в Нью-Йорке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с членами турецкой и мусульманской общин, проживающих в Нью-Йорке.

Как передает местное бюро Report, встреча, организованная турецко-американским национальным комитетом TASC под лозунгом "Более справедливый мир возможен", состоялась в Манхэттенском центре на острове Манхэттен в Нью-Йорке. На встрече также присутствовали активисты азербайджанской общины, проживающие в Нью-Йорке.

Выступая на мероприятии, Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о кампании американского мусульманского сообщества по помощи нуждающимся с начала пандемии COVID-19 и выразил удовлетворение работой TASC по единству мусульманского сообщества.

Президент рассказал о поддержке Турцией стран, нуждающихся в вакцинах: "В ближайшее время мы предоставим вакцину, подготовленную Турцией, всему миру. Мы будем использовать возможности, которые у нас есть для человечества".

Эрдоган заявил, что Турция борется с другим "вирусом", который более смертоносен, чем пандемия, - исламофобией. "Этот вирус превратился в болезнь, разрушающую социальный мир. Во многих странах исключение мусульман из общества и дискриминация стали обычным явлением. Мы продолжим нашу борьбу на международных платформах".

Он подчеркнул, что в Соединенных Штатах проживает более 300 000 турок, добавив, что деятельность турецкой общины в Соединенных Штатах имеет прямое влияние на двусторонние отношения. "Вы играете особую роль посла Турции в Соединенных Штатах. Двусторонний товарооборот между странами составляет двадцать миллиардов долларов, и наша цель - его дальнейшее расширение.

Вусала Аббасова