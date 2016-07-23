Эрдоган: Встреча с Путиным состоится в середине августа

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в середине августа. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу "France-24".

"В настоящее время сотрудники турецкого МИД ведут на данную тему переговоры со своими российскими коллегами. Конечно, последние события в Турции, видимо, несколько повлияют на сроки визита. Но считаю, что если не случится ничего непредвиденного, встреча с российским президентом может состояться примерно в середине августа", - сказал Эрдоган.