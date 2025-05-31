Эрдоган: Встреча России и Украины на уровне глав государств пойдет на пользу миру

Встреча России и Украины на уровне глав государств пойдет на пользу миру

Встреча России и Украины на уровне глав государств пойдет на пользу миру

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Турции, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Согласно информации, стороны обсудили двусторонние отношения, региональные и глобальные процессы.

Эрдоган заявил, что Турция продолжит свои усилия по обеспечению справедливого и устойчивого мира между Украиной и Россией, и что его страна выступает за продолжение переговоров между делегациями двух стран, начатых в Стамбуле.

Глава турецкого государства также выразил удовлетворение, что соглашение об обмене пленными, достигнутое в ходе переговоров, было реализовано в короткие сроки.

Президент Эрдоган указал, что обсуждение возможного прекращения огня во втором раунде переговоров, запланированных в Стамбуле, откроет путь к миру.

"Проведение встреч на уровне глав государств после завершения встреч делегаций будет полезным для мирного процесса, и должно быть реализовано без промедления", - подчеркнул турецкий лидер.