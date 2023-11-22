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Эрдоган: Вскоре может состояться мой визит в Египет

Эрдоган: Вскоре может состояться мой визит в Египет Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время может посетить Египет для обсуждения помощи для сектора Газа.
В регионе
22 ноября 2023 г. 14:43
Эрдоган: Вскоре может состояться мой визит в Египет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время может посетить Египет для обсуждения помощи для сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил местным СМИ на борту самолета, возвращаясь из Алжира.

"У меня может состояться поездка в Египет в самое ближайшее время. Эти вопросы будут нашей главной повесткой дня в Египте: какие шаги мы можем предпринять, как мы можем подготовить почву для эвакуации пациентов. Мы будем говорить об этом", - сказал он.

По словам турецкого лидера, Турция хочет вывезти всех пациентов как можно скорее. "На самом деле мое желание - как можно быстрее вывезти тех, кто нуждается в хирургическом вмешательстве. Особенно детей, давайте как можно быстрее их заберем и окажем им медицинскую помощь. В этом вопросе мы солидарны с нашими друзьями и, надеюсь, будем вести процесс именно таким образом", - подчеркнул Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Tezliklə Misirə səfərim mümkündür”

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