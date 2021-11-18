Эрдоган впервые с 2013 года провел телефонный разговор с премьером Израиля

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пообщался по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пообщался по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Jerusalem Post .

Она отмечает, что это первый телефонный разговор главы израильского правительства с турецким лидером с 2013 года.

Указывается, что Беннет "поблагодарил Эрдогана за его усилия по освобождению израильтян Натали и Морди Окнин", арестованных на прошлой неделе в Стамбуле за фотосъемку резиденции турецкого президента. Премьер также "положительно оценил уровень взаимодействия турецкой и израильской сторон по гуманитарным вопросам", добавив, что это сотрудничество отличалось эффективностью.