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Эрдоган впервые с 2013 года провел телефонный разговор с премьером Израиля

Эрдоган впервые с 2013 года провел телефонный разговор с премьером Израиля Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пообщался по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В регионе
18 ноября 2021 г. 21:53
Эрдоган впервые с 2013 года провел телефонный разговор с премьером Израиля

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пообщался по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Она отмечает, что это первый телефонный разговор главы израильского правительства с турецким лидером с 2013 года.

Указывается, что Беннет "поблагодарил Эрдогана за его усилия по освобождению израильтян Натали и Морди Окнин", арестованных на прошлой неделе в Стамбуле за фотосъемку резиденции турецкого президента. Премьер также "положительно оценил уровень взаимодействия турецкой и израильской сторон по гуманитарным вопросам", добавив, что это сотрудничество отличалось эффективностью.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan 8 ildən sonra ilk dəfə İsrailin baş naziri ilə telefonla danışıb

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