Эрдоган: Вовлечение в конфликт авианосца США приведет к многочисленным жертвам в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег о гибели большого числа людей в Газе в случае вмешательства в конфликт американского авианосца "Джеральд Форд", отправленного в Восточное Средиземноморье на фоне эскалации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег о гибели большого числа людей в Газе в случае вмешательства в конфликт американского авианосца "Джеральд Форд", отправленного в Восточное Средиземноморье на фоне эскалации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

"Какие дела у авианосца США в Израиле? Зачем он идет туда? Он запустит все свои самолеты, катера, окружит Газу и будет по ней бить, открывая двери к очень серьезным массовым смертям?" - сказал он на пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Анкаре.

Эрдоган также отметил, что инцидент со сбитым военными США в Сирии турецким беспилотником не отвечает духу союзничества между странами. "У США в Сирии 23 военные базы. Что они там делают? Не много ли их? К сожалению, Америка сбила один из турецких беспилотных летательных аппаратов. Но разве Турция не является партнером США по НАТО? Как мы это объясним? Это не соответствует духу союзничества между нами", - заявил Эрдоган.