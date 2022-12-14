Эрдоган: Война в Украине пошатнула продовольственную и энергобезопасность в мире

Российско-украинская война пошатнула продовольственную и энергетическую безопасность в мире, а последствия происходящего в Украине в той или иной мере ощущают на себе все страны, в том числе, посредством роста инфляции.

Российско-украинская война пошатнула продовольственную и энергетическую безопасность в мире, а последствия происходящего в Украине в той или иной мере ощущают на себе все страны, в том числе, посредством роста инфляции.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обращаясь к участникам трехстороннего саммита Азербайджан-Турция-Туркменистан в среду в Авазе.

"С самого начала кризиса вокруг Украины, я заявлял, что у войны не может быть победителя, а у мира - проигравших. Справедливого мира можно добиться лишь путем диалога. Поэтому с первого дня, мы стремились прекратить кровопролитие, предпринимали искренние шаги как на уровне глав государств, так и иных площадках", - констатировал президент.

Глава государства напомнил об очной встрече делегаций РФ и Украины в Стамбуле, подчеркнув, что эта площадка все еще остается "признанной площадкой".

Эрдоган привлек внимание к посредническим усилиям Анкары по Украине, что позволило добиться обмена пленными и открыло путь к "зерновому соглашению". Это в свою очередь, свидетельствует о том, что дипломатические шаги могут открыть дорогу для мира (между РФ и Украиной).

"Мой диалог с президента Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским продолжается в этом направлении. Надеюсь, что мы сможем добиться договоренности о прекращении огня, что откроет путь для долгосрочного мира", - сказал президент Турции.