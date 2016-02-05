​Эрдоган: Война в Сирии не позволяет остановить поток беженцев

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг заявил, что его страна не в силах остановить поток беженцев из Сирии, пока в стране не установится мир и не прекратятся авиаудары, передает Report со ссылкой на Anadolu.

"Наши европейские друзья хотят, чтобы мы остановили поток беженцев. Но как мы можем остановить этот поток, пока наносятся авиаудары", — заявил Эрдоган в столице Эквадора, где находится с визитом.

Турецкий лидер подверг критике структуры, в частности Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, за недостаточное участие в решении проблем миллионов сирийских беженцев и противодействии разрушению многочисленных памятников культурного наследия в Сирии.

"Наш регион переживает тяжелый момент, кризис в Сирии спровоцировал самую большую человеческую трагедию во времен Второй мировой войны", — сказал Эрдоган, слова которого приводит латиноамериканский портал Universal.

В среду страны Евросоюза одобрили финансирование фонда для поддержки беженцев на территории Турции. Предполагается, что Анкара получит 3 млрд. евро, активизацию переговоров о вступлении в ЕС и визовую либерализацию в обмен на то, что сократит приток мигрантов в ЕС, дав им лучшие условия приема на своей территории. Турция уже приняла 2,7 млн. сирийских беженцев, сам Евросоюз — почти 2 млн.