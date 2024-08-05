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Эрдоган все еще не ожидает скорого завершения российско-украинской войны

Эрдоган все еще не ожидает скорого завершения российско-украинской войны Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что не ожидает скорого завершения войны между Россией и Украиной.
В регионе
5 августа 2024 г. 21:33
Эрдоган все еще не ожидает скорого завершения российско-украинской войны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что не ожидает скорого завершения войны между Россией и Украиной.

Как сообщает Report, своим мнением турецкий лидер поделился во время выступления по итогам заседания Кабинета министров.

"Война между Россией и Украиной продолжается уже два с половиной года. Прекращения войны в краткосрочной перспективе пока не предвидится. Наш регион действительно переживает тяжелые дни", - подчеркнул Эрдоган.

Он также отметил, что убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании стало пересечением очередной красной линии в вопросе конфликта в секторе Газа.

Напомним, что президент Турции в июле сделал аналогичное заявление в контексте российскио-украинского конфликта. Он отмечал, что турецкая сторона "делает все возможное", чтобы остановить конфликт, который "никому не нужен, кроме торговцев войной".

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin qısa müddətdə bitmə ehtimalı üfüqdə görünmür

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