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Эрдоган: Вновь вынесем на рассмотрение парламента наше предложение о внесении поправок в конституцию

Эрдоган: Вновь вынесем на рассмотрение парламента наше предложение о внесении поправок в конституцию Власти Турции собираются представить на рассмотрение законодательного органа страны проект изменений основного закона республики.
В регионе
6 июня 2023 г. 23:17
Эрдоган: Вновь вынесем на рассмотрение парламента наше предложение о внесении поправок в конституцию

Власти Турции собираются представить на рассмотрение законодательного органа страны проект изменений основного закона республики.

Как передает Report со ссылкой на Daily Sabah, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, это касается предложений, о которых Анкара сообщала еще до майских всеобщих выборов.

"Мы вновь вынесем на рассмотрение парламента наше предложение о внесении поправок в конституцию, которое мы актуализировали еще перед выборами", - пояснил Эрдоган.

Президент Турции указал, что новое правительство страны собирается реализовывать две концепции в рамках своей работы. Он также добавил, что одна касается стабильности в стране, а другая безопасности.

"Мы построим век Турции со стабильностью и безопасностью", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: “Konstitusiyaya dəyişiklik təklifini yenidən parlamentə təqdim edəcəyik”

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