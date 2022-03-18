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Эрдоган вновь пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Турцию

Эрдоган вновь пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Турцию Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
В регионе
18 марта 2022 г. 04:08
Эрдоган вновь пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Турцию
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает Report, в Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что Эрдоган и Путин обсудили последнее развитие событий в Украине и гуманитарную ситуацию на местах.

Турецкий лидер отметил, что согласование ряда вопросов может потребовать проведения личной встречи президентов лидеров РФ и Украины, и в данной связи вновь озвучил приглашение в адрес Путина и Зеленского на встречу в Стамбул или Анкару.

Эрдоган выразил уверенность в том, что в случае объявления режима прекращения огня в Украине, у сторон появится возможность для долгосрочного урегулирования противоречий.

Глава турецкого государства также указал на значимость эффективного задействования гуманитарных коридоров в Украине в обеих направлениях и мониторинга ситуации на местах.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan yenidən Putin və Zelenskini Türkiyəyə danışıqlara dəvət edib

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