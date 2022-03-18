Эрдоган вновь пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает Report, в Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что Эрдоган и Путин обсудили последнее развитие событий в Украине и гуманитарную ситуацию на местах.

Турецкий лидер отметил, что согласование ряда вопросов может потребовать проведения личной встречи президентов лидеров РФ и Украины, и в данной связи вновь озвучил приглашение в адрес Путина и Зеленского на встречу в Стамбул или Анкару.

Эрдоган выразил уверенность в том, что в случае объявления режима прекращения огня в Украине, у сторон появится возможность для долгосрочного урегулирования противоречий.

Глава турецкого государства также указал на значимость эффективного задействования гуманитарных коридоров в Украине в обеих направлениях и мониторинга ситуации на местах.