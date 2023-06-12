Эрдоган вместе с членами Кабмина провел баскетбольный матч

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и члены Кабмина провели баскетбольный матч.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и члены Кабмина провели баскетбольный матч.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом написал министр молодежи и спорта Осман Ашкын Бак в Twitter.

"Мы продолжаем баскетбольные матчи с президентом. Мы в форме. По цифрам на табло видно, что команда президента победила", - отметил он.

На баскетбольном матче приняли участие глава Нацразведки (MIT) Ибрагим Калын, депутат от Партии справедливости и развития Алпай Озалан, глава Управления коммуникаций администрации президента Фахреддин Алтун, бывший министр науки, промышленности и технологий Мустафа Варанк.