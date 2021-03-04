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Эрдоган: Вместе должны преодолеть последствия 30-летней оккупации в Карабахе

Эрдоган: Вместе должны преодолеть последствия 30-летней оккупации в Карабахе "Надеюсь, что и Армения, предприняв мирные шаги, станет частью региональной стабильности"
В регионе
4 марта 2021 г. 16:12
Эрдоган: Вместе должны преодолеть последствия 30-летней оккупации в Карабахе
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Братский Азербайджан одержал победу за счет героизма и освободил земли, находящиеся под армянской оккупацией. Тем самым началась новая эра в регионе.

Как сообщает Report, об этом на 14-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭСР) в формате видеоконференции заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Отныне наша главная цель - способствовать обеспечению мира и безопасности в Карабахе, совместно преодолевать последствия, вызванные 30-летней оккупацией. Я верю, что в этом процессе мы, как организация, будем солидарны с Азербайджаном. Надеюсь, что и Армения, предприняв мирные шаги, станет частью региональной стабильности", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələri Şimali Kiprə dəstək verməyə çağırıb

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