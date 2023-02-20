Эрдоган: Власти Турции прилагают все усилия для устранения последствий бедствия

Власти Турции прилагают все усилия для устранения последствий землетрясений 6 февраля.

Власти Турции прилагают все усилия для устранения последствий землетрясений 6 февраля.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства сообщил, что число жертв двух землетрясений с эпицентром в провинции Кахраманмараш превысило 41,1 тыс., а разрушительные последствия подземных толчков ощутили на себе жители 11 провинций юга и юга-востока Турции.

Президент Турции сообщил, что в результате землетрясений разрушены либо получили серьезные повреждения и подлежат сносу 118 тыс. жилых построек.

"Работы по определению масштабов разрушений в зоне бедствия близятся к концу. Граждане могут получить отчет о состоянии домов на электронном портале правительства", - сказал Эрдоган.

Президент Турции сообщил, что в зоне землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше спасены в целом 114 834 человека, временным жильем обеспечены 1 млн 684 тыс. граждан страны.

По словам Эрдогана, на первом этапе будут сданы в эксплуатацию 100 тыс. контейнерных домов, 65 тыс. из которых находятся на этапе установки. При необходимости это число может быть доведено до 200 тыс.

Президент заверил, что жители зоны землетрясения, размещенные в палаточных городках и модульных конструкциях, в течение одного года переедут в новые дома.

Турецкий лидер сообщил, что, начиная с марта в провинции Хатай начнется строительство 40 426 домов, в Кахраманмараше - 45 067, в Адыямане – 25 882, Газиантепе – 18 544.

В провинции Элязыг будет построено 3 750 домов, в Адане – 2 500, в Килисе – 250 построек, добавил он.

"Новые жилые массивы в зоне бедствия проектируются с учетом геологической структуры и фактора землетрясений, в соответствии с культурными особенностями региона. Cтремимся по возможности перенести населенные пункты из низин в горные районы, с тем, чтобы не допускать бедствий, связанных с деформацией грунта", - подчеркнул президент.

Эрдоган отметил также, что в целях предотвращения негативных экономических последствий землетрясений, объем Фонда кредитных гарантий Турции доведен до 350 млрд лир.

Президент Турции сообщил, что правительство отсрочило на полгода выплаты по кредитам 150 тыс. предпринимателей из зоны бедствия в госбанке Halk Bankası.

"Мы поддержим каждого жителя зоны бедствия, разделим его боль, поможем в нормализации быта и построении будущего", - резюмировал Эрдоган.