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Эрдоган: Виновников ЧП в церкви Стамбула задержат в течение суток

Эрдоган: Виновников ЧП в церкви Стамбула задержат в течение суток Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил инцидент в католической церкви Стамбула, где двое неизвестных в масках застрелили человека.
В регионе
28 января 2024 г. 17:29
Эрдоган: Виновников ЧП в церкви Стамбула задержат в течение суток

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил инцидент в католической церкви Стамбула, где двое неизвестных в масках застрелили человека.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Президент заверил, что совершившие нападение будут задержаны в течение суток.

"Для поимки преступников принимаются необходимые меры. Рассчитываем, что мы найдем и задержим совершивших нападение в течение 24 часов", - сказал Эрдоган.

Нападение произошло около 11:40 по местному времени в католической церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер. Двое неизвестных в масках открыли огонь, убив турецкого гражданина 1972 года рождения. Пока никто не взял на себя ответственность за преступление.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan İstanbulda kilsədə hücumu törədənlərin 24 saat ərzində tutulacağını əmin edib

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