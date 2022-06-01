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Эрдоган: Везде, где мы поддерживаем наших братьев, от Ливии до Карабаха, праздновали победу

Эрдоган: Везде, где мы поддерживаем наших братьев, от Ливии до Карабаха, праздновали победу "Везде, где мы поддерживаем наших братьев, от Ливии до Карабаха, раздались возгласы победы".
В регионе
1 июня 2022 г. 14:41
Эрдоган: Везде, где мы поддерживаем наших братьев, от Ливии до Карабаха, праздновали победу

"Везде, где мы поддерживаем наших братьев, от Ливии до Карабаха, раздавались возгласы победы".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Не стоит забывать о торжестве справедливости. Мы выступаем против членства Швеции и Финляндии в НАТО, потому что они поддерживают террористов. НАТО - это организация по безопасности, а не террористическая организация.

В Швеции, Финляндии, Германии, Нидерландах и Франции полиция поддерживает и защищает террористов. Они даже обещают их лидерам места в своих парламентах. Учитывая все это, как мы можем одобрить их заявку на членство?", - сказал Эрдоган.

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Версия на английском языке Erdogan: Shouts of victory heard from Libya to Karabakh
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Liviyadan Qarabağadək qardaşlarımıza dəstək verdiyimiz hər yerdə zəfər nidaları yüksəldi"

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