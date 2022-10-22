Эрдоган: Весь мир одобряет сбалансированную позицию Турции по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал оппонентов Анкары, призывавших изначально отказаться от сбалансированной политики по российско-украинской войне.
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"Сбалансированная политика Турции по войне в Украине вызвала одобрение во всем мире. Если бы мы пошли на поводу критиков, то сегодня пришлось бы как европейцам думать о том, как пережить грядущую зиму. Однако Анкара пошла по иному пути и проблем с газом у нас нет", - отметил глава государства.
Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция превращается в крупный газовый хаб, с которым связывают надежды за рубежом.
Далее турецкий лидер привлек внимание к достижениям страны последних 20 лет правления Партии справедливости и развития.
"Если в 2002 году в Турции было 26 аэропортов, то сегодня их число достигает 58. Если в начале нашего правления в стране было 76 вузов, то на начало 2022 года количество университетов в Турции достигает 208. Причем высшие учебные заведения действуют в каждой из 81 провинции страны", - отметил он.
Президент выразил уверенность в том, что второй век существования Республики станет "столетием Турции".