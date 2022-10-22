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Эрдоган: Весь мир одобряет сбалансированную позицию Турции по Украине

Эрдоган: Весь мир одобряет сбалансированную позицию Турции по Украине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал оппонентов Анкары, призывавших изначально отказаться от сбалансированной политики по российско-украинской войне.
В регионе
22 октября 2022 г. 21:58
Эрдоган: Весь мир одобряет сбалансированную позицию Турции по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал оппонентов Анкары, призывавших изначально отказаться от сбалансированной политики по российско-украинской войне.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", выступая на открытии ряда объектов в провинции Малатья, турецкий лидер отметил, что отказ от диалога с одной из конфликтующих сторон поставил бы Турцию в один ряд с европейскими государствами, которые сегодня переживают энергетический кризис.

"Сбалансированная политика Турции по войне в Украине вызвала одобрение во всем мире. Если бы мы пошли на поводу критиков, то сегодня пришлось бы как европейцам думать о том, как пережить грядущую зиму. Однако Анкара пошла по иному пути и проблем с газом у нас нет", - отметил глава государства.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция превращается в крупный газовый хаб, с которым связывают надежды за рубежом.

Далее турецкий лидер привлек внимание к достижениям страны последних 20 лет правления Партии справедливости и развития.

"Если в 2002 году в Турции было 26 аэропортов, то сегодня их число достигает 58. Если в начале нашего правления в стране было 76 вузов, то на начало 2022 года количество университетов в Турции достигает 208. Причем высшие учебные заведения действуют в каждой из 81 провинции страны", - отметил он.

Президент выразил уверенность в том, что второй век существования Республики станет "столетием Турции".

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyənin Ukrayna ilə bağlı balanslaşdırılmış siyasəti bütün dünyada bəyənilib”

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