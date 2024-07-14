Эрдоган: Верю, что расследование нападения на Трампа будет проведено самым эффективным образом

Я верю, что расследование нападения будет проведено максимально эффективно, а виновные и зачинщики будут привлечены к ответственности в кратчайшие сроки, дабы не бросать тень на выборы в США и глобальную стабильность.

Я верю, что расследование нападения будет проведено максимально эффективно, а виновные и зачинщики будут привлечены к ответственности в кратчайшие сроки, дабы не бросать тень на выборы в США и глобальную стабильность.

Как сообщает Report, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети Х.

"Я решительно осуждаю покушение на 45-го президента США и кандидата в президенты Дональда Трампа. Я выражаю свои исренние пожелания Трампу, его семье и близким. Как Турция, мы будем поддерживать народ США как своего друга и союзника", - сказал Эрдоган.