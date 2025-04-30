Эрдоган: Ведется работа для организации встречи с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства Турции и США ведут работу по организации его встречи с американским лидером Дональдом Трампом, которая "определит ход отношений между странами".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства Турции и США ведут работу по организации его встречи с американским лидером Дональдом Трампом, которая "определит ход отношений между странами".

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом он сказал в беседе с журналистами своего пула по возвращении из Италии, где находился во вторник с визитом.

"Мы проведем личную встречу с господином Трампом при первой же возможности. Наши контакты по телефону были откровенными, продуктивными и дружескими. Отношения между нашими странами имеют глубокие и прочные корни. Нам предстоит обсудить множество тем и предпринять большое количество шагов. По этой причине наши министерства продолжают работу по подготовке к встрече, которая определит ход развития отношений между Турцией и США", - сказал он.