Эрдоган: Важно развивать отношения с новым руководством Сирии

15:14 Важно развивать отношения с новым руководством Сирии.

Необходимо развивать отношения с новыми властями Сирии.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на 17-м Саммите ОЭС.

По его словам, новый этап, ставший следствием многолетней борьбы народа в Сирии, создает надежды для региона:

"Это критический и важный период для продолжения финансовой поддержки международного сообщества в этом вопросе и развития отношений с новым руководством (Сирии). Мы также должны поддерживать безопасность, мир и развитие Афганистана, что является важным для региона".

Эрдоган на саммите выразил соболезнования в связи с ужасным терактом, произошедшим несколько дней назад в Пакистане.