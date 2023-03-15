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Эрдоган: В зону бедствия доставлены 433 тыс. палаток

Эрдоган: В зону бедствия доставлены 433 тыс. палаток Власти Турции мобилизовали все ресурсы для поддержки миллионов сограждан в 11 провинциях страны для оперативного обеспечения жильем и едой граждан регионов, пострадавших в результате землетрясений. В зону бедствия доставлены 433 тыс. палаток, а количество
В регионе
15 марта 2023 г. 14:06
Эрдоган: В зону бедствия доставлены 433 тыс. палаток

Власти Турции мобилизовали все ресурсы для поддержки миллионов сограждан в 11 провинциях страны для оперативного обеспечения жильем и едой граждан регионов, пострадавших в результате землетрясений. В зону бедствия доставлены 433 тыс. палаток, а количество модульных жилых построек вскоре достигнет 100 тыс.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

По его словам, в процессе устранения последствий землетрясения задействованы до полумиллиона человек, в том числе 272 тыс. госслужащих и волонтеров. В поисково-спасательных работах в зоне бедствия участвовали более 35 тыс. человек. К спасению людей из-под завалов были привлечены команды из 90 стран мира.

Эрдоган отметил, что вслед за первыми и наиболее разрушительными землетрясениями 6 февраля, в стране было зафиксировано до 16 300 афтершоков, "45 из которых имели магнитуду от 5 до 6, а 532 - от 4 до 5".

Отметим, что не менее 48 тыс. человек погибли в результате произошедших в феврале землетрясений в Турции.

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