Эрдоган: Турция полна решимости создать зону безопасности у границы с Сирией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в вопросе создания зоны безопасности у границы с Сирией Анкара будет действовать решительно.

Турция решительно настроена в вопросе создания 30-километровой зоны безопасности у границы с Сирией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Туркмению, где 14 декабря состоится трехсторонний саммит с участием в том числе президента Азербайджана.

"Я всегда говорю, что место и дата таких операций не называются. В то же время известны цели, исходя из сочинского меморандума, договоренности по которому мы достигли с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Я повторно напомнил ему об этом", - сказал Эрдоган журналистам, имея в виду состоявшийся в воскресенье телефонный разговор с российским коллегой. "Мы попросили у них [россиян] поддержки в вопросе возможного принятия совместных решений и, возможно, их реализации", - добавил он.

"Наша цель известна - создание 30-километровой линии безопасности к югу от наших границ, откуда, к сожалению, исходит террористическая угроза. В последнее время она значительно возросла, мы не можем в такой ситуации безмолвствовать", - отметил президент Турции.