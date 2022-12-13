О нас

Эрдоган: Турция полна решимости создать зону безопасности у границы с Сирией

Эрдоган: Турция полна решимости создать зону безопасности у границы с Сирией Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в вопросе создания зоны безопасности у границы с Сирией Анкара будет действовать решительно.
В регионе
13 декабря 2022 г. 19:45
Эрдоган: Турция полна решимости создать зону безопасности у границы с Сирией
Реджеп Тайип Эрдоган

Турция решительно настроена в вопросе создания 30-километровой зоны безопасности у границы с Сирией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Туркмению, где 14 декабря состоится трехсторонний саммит с участием в том числе президента Азербайджана.

"Я всегда говорю, что место и дата таких операций не называются. В то же время известны цели, исходя из сочинского меморандума, договоренности по которому мы достигли с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Я повторно напомнил ему об этом", - сказал Эрдоган журналистам, имея в виду состоявшийся в воскресенье телефонный разговор с российским коллегой. "Мы попросили у них [россиян] поддержки в вопросе возможного принятия совместных решений и, возможно, их реализации", - добавил он.

"Наша цель известна - создание 30-километровой линии безопасности к югу от наших границ, откуда, к сожалению, исходит террористическая угроза. В последнее время она значительно возросла, мы не можем в такой ситуации безмолвствовать", - отметил президент Турции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Suriya ilə sərhəddə təhlükəsizlik zonasının yaradılmasında qətiyyətliyik”

Самое читаемое

В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
7 декабря 2022 г. 14:22
ЧМ-2022: Расписание матчей 1/4 финала
ЧМ-2022: Расписание матчей 1/4 финала
7 декабря 2022 г. 01:51
Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине
Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине
7 декабря 2022 г. 20:57
Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг
Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг
7 декабря 2022 г. 11:21
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
8 декабря 2022 г. 09:44
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
7 декабря 2022 г. 16:52
На дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
ФотоНа дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
12 декабря 2022 г. 15:06
Названо основное стратегические направление для Карабаха на ближайшие 10 лет
Названо основное стратегические направление для Карабаха на ближайшие 10 лет
7 декабря 2022 г. 12:22
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
8 декабря 2022 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi