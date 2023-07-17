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Эрдоган в турне по странам Персидского залива намерен привлечь более $50 млрд инвестиций

Эрдоган в турне по странам Персидского залива намерен привлечь более $50 млрд инвестиций Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня отправляется в трехдневное турне по странам Персидского залива, по итогам которого планируется подписать инвестиционные соглашения на сумму свыше $50 млрд.
В регионе
17 июля 2023 г. 02:51
Эрдоган в турне по странам Персидского залива намерен привлечь более $50 млрд инвестиций

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня отправляется в трехдневное турне по странам Персидского залива, по итогам которого планируется подписать инвестиционные соглашения на сумму свыше $50 млрд.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в поездке его будут сопровождать почти 200 местных бизнесменов.

Помимо переговоров с руководством Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, Эрдоган примет участие в деловых форумах, организованных в этих государствах Советом по внешнеэкономическим связям Турции. Его глава Наиль Олпак сообщил перед поездкой журналистам, что по итогам встреч планируется заключение контрактов в строительно-подрядной сфере, а также в областях здравоохранения, энергетики, транспорта, финансов, туризма, сельского хозяйства.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз сообщил, что рассчитывает на конкретные договоренности.

"Речь идет о долгосрочных проектах как в двух странах, так и на территории третьих. Часть прямых инвестиций поступит сразу, часть - в перспективе. Цифры ожидаем внушительные", - сказал он, добавив, что суммы станут известны по итогам переговоров.

Отдельной темой переговоров будет сотрудничество со странами Персидского залива в оборонной промышленности. Этот вопрос обсуждался, в частности, в ходе недавней поездки в Катар Джевдета Йылмаза и главы Минфина Турции Мехмета Шимшека.

Подчеркивается, что Катар закупает у Турции беспилотники, управляемые боеприпасы, наземные бронированные платформы, военные корабли и скоростные катера. Стороны ведут переговоры по продаже эмирату турецких корветов класса Milgem. Катар также проявляет интерес к проекту перспективного основного боевого танка Турции Altay.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Fars körfəzinə səfəri zamanı 50 milyard dollardan çox sərmayə cəlb etmək niyyətindədir

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