Эрдоган: В Турции будет принята новая конституция

"Мы хотим, чтобы в Турции была принята новая конституция, подготовленная по национальной воле".

"Мы хотим, чтобы в Турции была принята новая конституция, подготовленная по воле народа".

Как сообщает Report, об этом сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что после выборов этот вопрос будет обсуждаться в Великом национальном собрании страны: "Это будет одной из важнейших целей в сотую годовщину основания Турции".

По словам Р.Т.Эрдогана, в новую конституцию будут включены положения, касающиеся деятельности судебных органов.

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция нуждается в новой конституции, которая станет залогом дальнейшего развития страны, подготовка новой редакции основного закона продолжается. Турецкий лидер призвал все политические силы страны активно участвовать в разработке проекта новой конституции.