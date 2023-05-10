Эрдоган: В Турции будет принята новая конституция

"Мы хотим, чтобы в Турции была принята новая конституция, подготовленная по воле народа".
Как сообщает Report, об этом сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Он отметил, что после выборов этот вопрос будет обсуждаться в Великом национальном собрании страны: "Это будет одной из важнейших целей в сотую годовщину основания Турции".
По словам Р.Т.Эрдогана, в новую конституцию будут включены положения, касающиеся деятельности судебных органов.
Ранее Эрдоган заявлял, что Турция нуждается в новой конституции, которая станет залогом дальнейшего развития страны, подготовка новой редакции основного закона продолжается. Турецкий лидер призвал все политические силы страны активно участвовать в разработке проекта новой конституции.