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Эрдоган: В Турции будет принята новая конституция

Эрдоган: В Турции будет принята новая конституция "Мы хотим, чтобы в Турции была принята новая конституция, подготовленная по национальной воле".
В регионе
10 мая 2023 г. 14:05
Эрдоган: В Турции будет принята новая конституция

"Мы хотим, чтобы в Турции была принята новая конституция, подготовленная по воле народа".

Как сообщает Report, об этом сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что после выборов этот вопрос будет обсуждаться в Великом национальном собрании страны: "Это будет одной из важнейших целей в сотую годовщину основания Турции".

По словам Р.Т.Эрдогана, в новую конституцию будут включены положения, касающиеся деятельности судебных органов.

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция нуждается в новой конституции, которая станет залогом дальнейшего развития страны, подготовка новой редакции основного закона продолжается. Турецкий лидер призвал все политические силы страны активно участвовать в разработке проекта новой конституции.

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Версия на английском языке Erdogan: New constitution will be adopted in Türkiye
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Türkiyədə yeni konstitusiya qəbul olunacaq"

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