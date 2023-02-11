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Эрдоган: В связи с землетрясением вузы Турции перейдут на дистанционное обучение

Эрдоган: В связи с землетрясением вузы Турции перейдут на дистанционное обучение В связи с последствиями разрушительных землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше, вузы Турции перейдут на полностью дистанционное обучение.
В регионе
11 февраля 2023 г. 16:58
Эрдоган: В связи с землетрясением вузы Турции перейдут на дистанционное обучение
Реджеп Тайип Эрдоган

В связи с последствиями разрушительных землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше, вузы Турции перейдут на полностью дистанционное обучение.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, во всех общежитиях, находящихся на балансе государства, будут размещены жители зоны бедствия.

Президент Турции подчеркнул, что государство мобилизовало все ресурсы на устранение последствий бедствия. "Призываю граждан довериться властям. Мы не оставим вас в беде!", - сказал он.

"Землетрясения 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше по своим масштабам и разрушениям втрое превосходили толчки 1999 года в зоне Мраморного моря, которые многие хорошо помнят", - заявил Эрдоган.

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Версия на английском языке Erdogan: Earthquake region shifts to distance education until summer
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Zəlzələ bölgəsində yayadək təhsil distant formada olacaq"

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