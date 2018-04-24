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    Эрдоган: В связи с выборами в Турции разыгрывается очень странный сценарий

    © REUTERS/ Umit Bektas

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ "На новом этапе будет больше демократии, Турция станет еще более правовым государством, в стране будет устойчивая стабильность, спокойствие".

    Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на расширенном заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития.

    Он подчеркнул, что на новом этапе, который начнется после внеочередных президентских и парламентских выборов 24 июня, особое внимание будет уделяться безопасности, верховенству закона, обеспечению свобод, защите человеческих ценностей.

    Р.Т.Эрдоган сказал, что сейчас предпринимаются попытки оказывать давление на Турцию в экономических вопросах: 

    "Мы нарушим игру, проводящуюся с курсами национальной и иностранной валют. Предпримем шаги, направленные на то, чтобы эквивалент был в золоте".

    Отметим, что своим выступлением на расширенном заседании фракции партии Справедливости и развития в парламенте президент дал старт кампании предвыборной агитации к внеочередным президентским и парламентским выборам 24 июня. Кандидатом от "Республиканского союза", созданного правящей партией и Партией националистического движения, является Р.Т.Эрдоган. первый митинг союза пройдет в Измире.

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