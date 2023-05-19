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Эрдоган в случае переизбрания не будет выдвигаться на третий срок

Эрдоган в случае переизбрания не будет выдвигаться на третий срок Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервьюи CNN заявил, что в случае переизбрания не будет выдвигать свою кандидатуру на третий президентский срок.
В регионе
19 мая 2023 г. 19:51
Эрдоган в случае переизбрания не будет выдвигаться на третий срок

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервьюи CNN заявил, что в случае переизбрания не будет выдвигать свою кандидатуру на третий президентский срок.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Согласно нынешним положениям, президент может избираться лишь дважды. Мой первый срок подошел к концу, сейчас идут выборы по избранию на второй срок. С переизбранием на второй срок этот процесс благополучно завершится", - сказал он в ответ на вопрос ведущей о том, планирует ли он возглавлять страну до 2033 года.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan üçüncü müddətə namizədliyini verməyəcək
Версия на английском языке Erdogan won't run for a third term if re-elected

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