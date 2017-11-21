Эрдоган: В Сирии выступающую с демократическими требованиями оппозицию называют террористами

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Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ "Пусть не ждут, что перед всеми этими сценариями Турция будет сидеть со сложенными руками".

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент страны, председатель правящей Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед членами фракции партии в Великом народном собрании.

"В Сочи мы проведем с Россией и Ираном трехстороннюю встречу в верхах. Результат, полученный от созданных с Россией близких отношений, очень важны. Наши связи с правительством Центрального Ирака на положительном уровне, которого не было давно. Если бы не сделали ошибки в Северном Ираке, прекрасные связи были бы и с ними. Страны наподобие Германии, Нидерландов, Бельгии на самом деле государства, с которыми самое комфортное сотрудничество. Однако были времена, когда они попали в лапы расизма и иностранной вражды", - выделили он.

Р. Т. Эрдоган подчеркнул, что официальная Анкара обеспокоена ошибочностью политики США в регионе и об этом неоднократно было доведено до сведения Вашингтона: "Мы еще раз доводим эти сведения. Они говорят, что чистят регион от ИГИЛ. Но до сих пор грузовики с оружием едут в Сирию. Почему это продолжается? Против какой страны вы продолжаете это вооружение? Зачем делаете это? Их проблема в другом. Мы знаем, что есть что. Мы будем предпринимать шаги в соответствии с этим. Пусть не ждут, что перед всеми этими сценариями Турция будет сидеть со сложенными руками. Турция показала миру, что ИГИЛ пустая внутри структура".

Президент Турции высказался и о признанном ООН главой Сирии Башаре Асаде: "Асад все еще сидит на своем месте. Зачем же тогда пролито столько крови? Зачем пережито столько боли? Выступающую с демократическими требованиями оппозицию называют террористами. Сказано много слов, проведено много собраний, но в Сирии нет никакого результата".