Эрдоган: В результате землетрясения погибли 912 человек, пострадали свыше 5 тыс.

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 912 человек, более 5,3 тыс. пострадали.

Жертвами разрушительного землетрясения, с эпицентром в провинции Кахраманмараш (Турция), по последним данным, стали 912 человек, 5 385 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступавший в прямом эфире турецкого телевидения.

"По последним данным, магнитуда землетрясения составила 7,7. Это самое крупное стихийное бедствие в Турции с 1939 года. Число погибших составило 912 человек, пострадали 5 385 граждан. Разрушены 2 818 зданий", - сообщил президент.

Глава государства подчеркнул, что поисково-спасательные работы на завалах построек в зоне землетрясения продолжаются на бесперебойной основе. "Сегодня - время для сплочения и единства для каждого из 85 млн жителей Турции", - подчеркнул он.

Эрдоган призвал соотечественников и структуры, спешащие на помощь в зону бедствия, координировать свои шаги с AFAD. В противном случае случится неразбериха и эффективность работ снизится, предупредил он.

Президент Турции сообщил, что предложения о помощи в адрес Анкары уже поступили от 45 стран мира, а также ЕС и НАТО.