О нас

Эрдоган: В результате землетрясения погибли 912 человек, пострадали свыше 5 тыс.

Эрдоган: В результате землетрясения погибли 912 человек, пострадали свыше 5 тыс. Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 912 человек, более 5,3 тыс. пострадали.
В регионе
6 февраля 2023 г. 14:47
Эрдоган: В результате землетрясения погибли 912 человек, пострадали свыше 5 тыс.

Жертвами разрушительного землетрясения, с эпицентром в провинции Кахраманмараш (Турция), по последним данным, стали 912 человек, 5 385 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступавший в прямом эфире турецкого телевидения.

"По последним данным, магнитуда землетрясения составила 7,7. Это самое крупное стихийное бедствие в Турции с 1939 года. Число погибших составило 912 человек, пострадали 5 385 граждан. Разрушены 2 818 зданий", - сообщил президент.

Глава государства подчеркнул, что поисково-спасательные работы на завалах построек в зоне землетрясения продолжаются на бесперебойной основе. "Сегодня - время для сплочения и единства для каждого из 85 млн жителей Турции", - подчеркнул он.

Эрдоган призвал соотечественников и структуры, спешащие на помощь в зону бедствия, координировать свои шаги с AFAD. В противном случае случится неразбериха и эффективность работ снизится, предупредил он.

Президент Турции сообщил, что предложения о помощи в адрес Анкары уже поступили от 45 стран мира, а также ЕС и НАТО.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Азербайджане выпадет снег, температура воздуха понизится на 8-10 градусов
В Азербайджане выпадет снег, температура воздуха понизится на 8-10 градусов
6 февраля 2023 г. 13:53
По поручению президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС вылетели в Турцию
ФотоПо поручению президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС вылетели в Турцию
6 февраля 2023 г. 13:16
В посольстве и генконсульствах Азербайджана в Турции созданы оперштабы
В посольстве и генконсульствах Азербайджана в Турции созданы оперштабы
6 февраля 2023 г. 13:14
Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции
Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции
6 февраля 2023 г. 12:04
По поручению президента Азербайджана готовится к отправке в Турцию группа спасателей МЧС
По поручению президента Азербайджана готовится к отправке в Турцию группа спасателей МЧС
6 февраля 2023 г. 10:49
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
6 февраля 2023 г. 10:46
Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
4 февраля 2023 г. 11:01
Попытки некоторых западных кругов и армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились - МНЕНИЕ
Попытки некоторых западных кругов и армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились - МНЕНИЕ
4 февраля 2023 г. 10:49
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
3 февраля 2023 г. 16:05
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
3 февраля 2023 г. 12:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi