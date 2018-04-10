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    Эрдоган: В результате операции "Оливковая ветвь" обезврежен 4071 террорист

    © REUTERS

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ "В результате операции "Оливковая ветвь", проводимой Вооруженными силами Турции совместно со Свободной сирийской армией в Африне, обезврежен 4071 террорист".

    Как сообщает Report, об этом на расширенном заседании фракции правящей Партии справедливости и развития в парламенте заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Он подчеркнул, что борьба будет продолжаться до тех пор, пока в стране не будут уничтожены все террористы: 

    "Число обезвреженных на севере Ирака террористов достигло 347-ми".

    "Я проклинаю геноцид в Восточной Гуте и Думе. Вне зависимости от того, кто это совершил, он заплатит за это. Мы продолжаем наши обсуждения по данному вопросу. Вчера (9 апреля- ред.) мы говорили об этом с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня и завтра мы продолжим это", - сказал Эрдоган. 

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