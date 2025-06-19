Эрдоган: В пострадавшие от землетрясения регионы Турции инвестировано 2 трлн лир

До настоящего времени в пострадавшие от землетрясения регионы Турции инвестировано 2 трлн лир

До настоящего времени в пострадавшие от землетрясения регионы Турции инвестировано 2 трлн лир.

Как сообщает корреспондент Report из Турции, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия "Азербайджанского квартала" в Кахраманмараше.

Турецкий лидер также раскрыл основную статистику по строительным работам, проведенным в пострадавших от землетрясения регионах: "В сентябре мы сдали 100 тыс. квартир, в октябре - 130 тыс, а в январе - 201 тыс. Сегодня их число возрасло до 250 тыс. В Хатае построено 21 114, в Малатье 8 064, в Адыямане 3 554, в Газиантепе 675, в Адане 490, в Шанлыурфе 1 263, в Сивасе 85, в Кайсери 49 квартир. В Кахраманмараше создано 3 567 квартир и 744 рабочих места. К концу 2025 года планируется строительство 453 тыс. квартир и других объектов".