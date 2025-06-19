О нас

Эрдоган: В пострадавшие от землетрясения регионы Турции инвестировано 2 трлн лир

Эрдоган: В пострадавшие от землетрясения регионы Турции инвестировано 2 трлн лир До настоящего времени в пострадавшие от землетрясения регионы Турции инвестировано 2 трлн лир
В регионе
19 июня 2025 г. 17:22
Эрдоган: В пострадавшие от землетрясения регионы Турции инвестировано 2 трлн лир

До настоящего времени в пострадавшие от землетрясения регионы Турции инвестировано 2 трлн лир.

Как сообщает корреспондент Report из Турции, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия "Азербайджанского квартала" в Кахраманмараше.

Турецкий лидер также раскрыл основную статистику по строительным работам, проведенным в пострадавших от землетрясения регионах: "В сентябре мы сдали 100 тыс. квартир, в октябре - 130 тыс, а в январе - 201 тыс. Сегодня их число возрасло до 250 тыс. В Хатае построено 21 114, в Малатье 8 064, в Адыямане 3 554, в Газиантепе 675, в Адане 490, в Шанлыурфе 1 263, в Сивасе 85, в Кайсери 49 квартир. В Кахраманмараше создано 3 567 квартир и 744 рабочих места. К концу 2025 года планируется строительство 453 тыс. квартир и других объектов".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
17 июня 2025 г. 16:31
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
17 июня 2025 г. 15:08
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
17 июня 2025 г. 13:27
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
16 июня 2025 г. 12:22
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
13 июня 2025 г. 21:00
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
13 июня 2025 г. 15:27
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
12 июня 2025 г. 18:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi