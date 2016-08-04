Эрдоган: На митинге в Стамбуле может развеваться азербайджанский флаг

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ "На митинге, запланированном на 7 августа в Стамбуле, может развеваться азербайджанский флаг".

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган на сегодняшней встрече с бизнесменами.

По его словам, в это воскресенье состоится митинг на Ениикикапы: "В мероприятии могут участвовать все партии, то есть между политическими партиями не будет никакой дискриминации. Я захотел, чтобы мы вместе сделали заявление, как показатель нашего национального единства. Помимо этого, в связи тем, что это митинг демократии и шехидов, я захотел, чтобы на акцию не приносили других флагов, кроме флага Турции. То есть мы хотим, чтобы здесь не было никаких флагов крайних партий, профсоюзных организаций и т.д. Однако могут присутствовать флаги Турецкой Республики Северного Кипра и Азербайджана".