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Эрдоган: В Кахраманмараш отправлено 54 тыс. палаток, 102 тыс. коек

Эрдоган: В Кахраманмараш отправлено 54 тыс. палаток, 102 тыс. коек В провинцию Кахраманмараш отправлено 54 тыс. палаток, 102 тыс. коек и другие предметы первой необходимости. В область переброшено около 1000 машин скорой помощи, 241 бригада Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС при правительстве (AFAD)
В регионе
7 февраля 2023 г. 15:55
Эрдоган: В Кахраманмараш отправлено 54 тыс. палаток, 102 тыс. коек

В провинцию Кахраманмараш отправлено 54 тыс. палаток, 102 тыс. коек и другие предметы первой необходимости. В область переброшено около 1000 машин скорой помощи, 241 бригада Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС при правительстве (AFAD) и переброшено 5 тыс. медперсонала на 2 санитарных самолетах.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы сталкиваемся с одним из крупнейших бедствий не только в истории нашей республики, но и в нашей географии и в мире", - сказал он.

По словам Эрдогана, для экстренной помощи и поддержки выделены ресурсы в размере 100 млрд лир.

"В настоящее время 53 317 спасателей и вспомогательного персонала работают в зоне бедствия", - отметил он.

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Версия на английском языке Erdogan: 54,000 tents, 102,000 beds sent to Kahramanmaras

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