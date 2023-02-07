Эрдоган: В Кахраманмараш отправлено 54 тыс. палаток, 102 тыс. коек

В провинцию Кахраманмараш отправлено 54 тыс. палаток, 102 тыс. коек и другие предметы первой необходимости. В область переброшено около 1000 машин скорой помощи, 241 бригада Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС при правительстве (AFAD)

В провинцию Кахраманмараш отправлено 54 тыс. палаток, 102 тыс. коек и другие предметы первой необходимости. В область переброшено около 1000 машин скорой помощи, 241 бригада Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС при правительстве (AFAD) и переброшено 5 тыс. медперсонала на 2 санитарных самолетах.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы сталкиваемся с одним из крупнейших бедствий не только в истории нашей республики, но и в нашей географии и в мире", - сказал он.

По словам Эрдогана, для экстренной помощи и поддержки выделены ресурсы в размере 100 млрд лир.

"В настоящее время 53 317 спасателей и вспомогательного персонала работают в зоне бедствия", - отметил он.