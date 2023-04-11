Эрдоган: В ближайшие годы планируем сохранить темпы роста экономики на уровне 5,5% годовых

Благодаря темпам роста ВВП, в ближайшие пять лет в Турции откроется 6 млн новых рабочих мест, а уровень безработицы снизится до 7%.

Благодаря темпам роста ВВП, в ближайшие пять лет в Турции откроется 6 млн новых рабочих мест, а уровень безработицы снизится до 7%.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании правящей Партии справедливости и развития во вторник в Анкаре.

"В ближайшие годы планируем сохранить темпы роста экономики на уровне 5,5% годовых, что позволит довести ВВП Турции сначала до 1,5 трлн долларов, а в перспективе до 2 трлн долларов. ВВП на душу населения в Турции достигнет 16 тыс. долларов, и это не предел", - пообещал президент.

Касаясь проделанной работы за последние десятилетия, в том числе в сферах оборонного комплекса, транспорта и инфраструктуры, он отметил, что современная Турция сама производит отечественные самолеты и автомобили.

"Буквально накануне был введен в строй флагман ВМС Турции – десантный корабль TCG Anadolu, на борту которого дислоцируются опять же турецкие беспилотные аппараты Kızılelma и Bayraktar TB-3. Всего этого удалось добиться, сломав стереотипы, заставив по-иному воспринимать Турцию. Главная революция, которую нам удалось совершить, свершилась в умах людей", - подчеркнул он.