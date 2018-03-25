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    Эрдоган: "В ближайшие дни цель операции "Оливковая ветвь" будет достигнута"

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган заявил, что турецкие вооруженные силы, как ожидается, в ближайшие дни установят контроль над городом Телль-Рифат и достигнут цели операции "Оливковая ветвь".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом президент Турции сказал во время выступления в Трабзоне.

    "В ближайшие дни, как мы надеемся, будет обеспечен контроль над городом Телль-Рифат. Таким образом, мы достигнем цели операции "Оливковая ветвь", — заявил Эрдоган.

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