Эрдоган: "В ближайшие дни цель операции "Оливковая ветвь" будет достигнута"

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган заявил, что турецкие вооруженные силы, как ожидается, в ближайшие дни установят контроль над городом Телль-Рифат и достигнут цели операции "Оливковая ветвь".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом президент Турции сказал во время выступления в Трабзоне.

"В ближайшие дни, как мы надеемся, будет обеспечен контроль над городом Телль-Рифат. Таким образом, мы достигнем цели операции "Оливковая ветвь", — заявил Эрдоган.