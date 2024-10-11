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Эрдоган: В Белграде между Турцией и Сербией подписаны 11 соглашений

Эрдоган: В Белграде между Турцией и Сербией подписаны 11 соглашений Турция и Сербия подписали 11 соглашений, которые укрепят договорно-правовую базу между двумя странами.
В регионе
11 октября 2024 г. 15:45
Эрдоган: В Белграде между Турцией и Сербией подписаны 11 соглашений

Турция и Сербия подписали 11 соглашений, которые укрепят договорно-правовую базу между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем в Белграде.

По словам Эрдогана, объем торгового оборота с Сербией два года подряд превышал 2 млрд долларов.

"Мы продолжаем предпринимать шаги для достижения общей цели в 5 млрд долларов", - сказал он, отметив, что инвестиции Турции в экономику Сербии за 12 лет выросли с 1 млн до 405 млн долларов.

Отметим, что в Белграде под председательством президентов Сербии и Турции состоялось четвертое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

Также будет проведен сербско-турецкий бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран.

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