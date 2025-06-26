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Эрдоган: Уверены, что Иран не пойдет на закрытие Ормузского пролива

Эрдоган: Уверены, что Иран не пойдет на закрытие Ормузского пролива Закрытие Ираном Ормузского пролива привело бы к масштабным проблемам.
В регионе
26 июня 2025 г. 14:58
Эрдоган: Уверены, что Иран не пойдет на закрытие Ормузского пролива

Закрытие Ираном Ормузского пролива привело бы к масштабным проблемам.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам на борту самолета заявил по возвращении из Нидерландов.

По его словам, в Анкаре рассчитывают, что Тегеран не пойдет на такой шаг.

Президент добавил, что на фоне последних событий в регионе бесперебойные поставки иранского газа в Турцию не прекращались, отметив, что не рассматривается даже возможность приостановления подачи.

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