Эрдоган: Уверены, что Иран не пойдет на закрытие Ормузского пролива

Закрытие Ираном Ормузского пролива привело бы к масштабным проблемам.

Закрытие Ираном Ормузского пролива привело бы к масштабным проблемам.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам на борту самолета заявил по возвращении из Нидерландов.

По его словам, в Анкаре рассчитывают, что Тегеран не пойдет на такой шаг.

Президент добавил, что на фоне последних событий в регионе бесперебойные поставки иранского газа в Турцию не прекращались, отметив, что не рассматривается даже возможность приостановления подачи.