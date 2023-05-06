Эрдоган уверен в своей победе на выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен в своей победе на самых важных выборах в истории Турции, которые пройдут 14 мая.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что победит на "самых важных выборах в истории Турции", которые пройдут 14 мая.

Как передает Report, об этом турецкий лидер написал в Twitter.

Эрдоган отметил, что по результатам выборов победит каждый из 85 миллионов человек населения, включая молодежь, пожилых людей, женщин и мужчин: "Каждая из наших провинций, расположенных на востоке, западе, севере и юге, победит. Победят все слои нашего общества".

Напомним, что 14 мая в Турции состоятся президентские и парламентские выборы.