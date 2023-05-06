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Эрдоган уверен в своей победе на выборах

Эрдоган уверен в своей победе на выборах Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен в своей победе на самых важных выборах в истории Турции, которые пройдут 14 мая.
В регионе
6 мая 2023 г. 11:36
Эрдоган уверен в своей победе на выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что победит на "самых важных выборах в истории Турции", которые пройдут 14 мая.

Как передает Report, об этом турецкий лидер написал в Twitter.

Эрдоган отметил, что по результатам выборов победит каждый из 85 миллионов человек населения, включая молодежь, пожилых людей, женщин и мужчин: "Каждая из наших провинций, расположенных на востоке, западе, севере и юге, победит. Победят все слои нашего общества".

Напомним, что 14 мая в Турции состоятся президентские и парламентские выборы.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan seçkilərdə qalib gələcəyinə əmindir

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