Эрдоган: Уверен, что Тюркский инвестфонд в скором времени начнет поддержку проектов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Организации тюркских государств в Бишкеке выразил надежду на то, что Тюркский инвестфонд в скором времени начнет действовать.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Организации тюркских государств в Бишкеке выразил надежду на то, что Тюркский инвестфонд в скором времени начнет действовать.

Как передает корреспондент Report из Бишкека, об этом он заявил в ходе саммита ОТГ 6 ноября.

"Я уверен, что Тюркский инвестиционный фонд, который был создан в прошлом году, в скором времени начнет действовать и окажет поддержку нашим проектам", - сказал он.

Эрдоган в своем выступлении акцентировал внимание на вопросах энергетики и "зеленой" экономики, а также положительно оценил достигнутые договоренности в области электронной торговли, развитие которой является одной из целей организации до 2040 года.

Кроме того, он призвал объединить усилия по сотрудничеству для увеличения инвестиций в проекты ВИЭ, уменьшая зависимость от ископаемых источников энергии.

Отметим, что главной целью создания Тюркского инвестфонда является обеспечение развития экономических и торговых отношений между тюркскими государствами. Уставный капитал фонда составляет 500 млн долларов.