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Эрдоган: Уверен, что США больше не будут поддерживать террористические организации

Эрдоган: Уверен, что США больше не будут поддерживать террористические организации Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что США перестанут помогать запрещенным в Турции курдским террористическим организациям в Сирии, как делали до настоящего времени.
В регионе
31 октября 2021 г. 22:30
Эрдоган: Уверен, что США больше не будут поддерживать террористические организации
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что США перестанут помогать запрещенным в Турции курдским террористическим организациям в Сирии, как делали до настоящего времени.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил он по окончании саммита Группы двадцати (G20) в Риме.

"В ходе наших контактов с американскими партнерами на этом саммите мы выразили сожаление в связи с оказываемой ими поддержкой террористическим организациям PKK/YPG. Мы сказали, что это навредит нашим отношениям внутри НАТО. Уверен, что в дальнейшем такой поддержки со стороны США больше не будет", - отметил Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "ABŞ-ın bundan sonra terror təşkilatlarına dəstək verməyəcəyinə inanıram"

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