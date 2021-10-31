Эрдоган: Уверен, что США больше не будут поддерживать террористические организации

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что США перестанут помогать запрещенным в Турции курдским террористическим организациям в Сирии, как делали до настоящего времени.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что США перестанут помогать запрещенным в Турции курдским террористическим организациям в Сирии, как делали до настоящего времени.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил он по окончании саммита Группы двадцати (G20) в Риме.

"В ходе наших контактов с американскими партнерами на этом саммите мы выразили сожаление в связи с оказываемой ими поддержкой террористическим организациям PKK/YPG. Мы сказали, что это навредит нашим отношениям внутри НАТО. Уверен, что в дальнейшем такой поддержки со стороны США больше не будет", - отметил Эрдоган.