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Эрдоган: Уверен, что после выборов мы сообща будем добиваться целей "Столетия Турции"

Эрдоган: Уверен, что после выборов мы сообща будем добиваться целей "Столетия Турции" Стабильность на политической арене Турции - залог доверия к стране и ее развитию.
В регионе
24 мая 2023 г. 16:45
Эрдоган: Уверен, что после выборов мы сообща будем добиваться целей Столетия Турции

Стабильность на политической арене Турции - залог доверия к стране и ее развитию.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в среду в столичном районе Кечиорен Анкары.

По словам турецкого лидера, за 21 год нахождения у власти, возглавляемая им Партия справедливости и развития (ПСР) не допускала противостояния ветвей власти, потому, что "любая дестабилизация станет ударом по Турции".

Он привлек внимание к экономическим достижениям современной Турции, отметив, что если в 2002 году резервы Центробанка страны составляли 27,5 млрд долларов, то сегодня этот показатель достигает 135 млрд долларов и продолжает расти.

При этом он отверг нападки своих оппонентов, задавшись вопросом: "Разве диктатор может допустить свой выход во второй тур выборов?".

"Любой диктатор "определяет" итоги голосования уже в первом туре, причем с 90% голосов. Процесс голосования 14 мая показал миру, что никакие манипуляции, в том числе в зарубежных СМИ, не смогут воздействовать на мнение избирателей. Силу Турции осознали как друзья, так и враги нашей страны", - подчеркнул президент.

Политик напомнил, что по итогам парламентских выборов 14 мая, в высшем законодательном органе 28-го созыва представлены 323 депутата от "Союза народа", в который входит и ПСР.

"Уверен, что после воскресных выборов президента страны, мы сообща будем добиваться целей Концепции "Столетие Турции", - сказал Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Parlament seçkilərində göstərdiyimiz iradəni prezident seçkilərinin ikinci turunda da ortaya qoymalıyıq”

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