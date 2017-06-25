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    Эрдоган упал в обморок во время молитвы

    Его унесли из мечети на носилках

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упал в обморок во время молитвы.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN Turk.

    По предварительным данным, инцидент произошел в мечете Мимара Синана, где проходила молитва в честь мусульманского праздника Ураза-байрам.

    Как сообщают журналисты, Эрдогана подхватили люди, которые собрались в мечете. Позже ему оказали медицинскую помощь. Им понадобились носилки.

    Подробности произошедшего уточняются.

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