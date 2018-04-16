Эрдоган: Убившие в Алжире 5 млн человек теперь дают нам урок

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Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ "Сегодня нашими гостями являются 250 мусульманских лидеров, представителей, академиков, писателей из более 100 стран".

Как сообщает Report, об этом на прошедшем в Стамбуле заседании мусульманских меньшинств мира сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он обвинил западные страны в двойных стандартах и дискриминации: "Вы убили в Алжире 5 млн человек. Теперь даете нам урок? Западный мир пытается добиться принятия собственного образа жизни через Ислам. Террористические группировки являются одним из этих проектов. Германия, Голландия, Бельгия и Франция - страны, где расисты нашли пристанище. Во Франции нападают на покрытых женщин. Франция выгоняет цыган из страны. Разве в законах Евросоюза есть соответствующая статья? Что же касается нас, мы живем вместе с цыганами. Я жил среди них. Был председателем муниципалитета, депутатом, премьер-министром и стал президентом".