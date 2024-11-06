Эрдоган: У участников саммита ОТГ есть воля для сохранения тюркского мира

У участников саммита Организации тюркских государств (ОТГ) есть воля для сохранения тюркского мира.

У участников саммита Организации тюркских государств (ОТГ) есть воля для сохранения тюркского мира.

Как передает корреспондент Report из Бишкека, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита.



"Объединившись, работая вместе, мы приведем наше объединение ко многому. Наше заседание принесет много хорошего для тюркского мира и усилит сотрудничество и дружбу", - сказал он.

Он также отметил, что странам-членам ОТГ пришлось преодолеть различные препятствия.

"Предстоит еще долгий путь. Мы приложим все необходимые усилия, чтобы предстоящий период стал "Столетием тюркского мира", - подчеркнул Эрдоган.